“Edu Cocktail Mania”, primo premio per l’IIS “Danilo Dolci”

PALERMO- Grande soddisfazione per l’IIS “Danilo Dolci” che, per la prima volta nella sua storia, ieri pomeriggio, ha vinto il primo premio a squadre del concorso “Edu Cocktail Mania” presso il centro commerciale “La Torre”.

La manifestazione, organizzata sall’USR SICILIA, nell’ambito dell’Educarnival 2020 ha visto sfidarsi 63 studenti dei migliori alberghieri della Sicilia in tre categorie di Cocktail. Gli studenti del Danilo Dolci si sono piazzati sul podio in tutte e tre le categorie. In particolare Thierno Ibhraima Diallo si è aggiudicato il primo posto nella categoria Estro del barman, Geremy Amato il secondo posto nella categoria “After dinner”, Alessia D’Amico il terzo posto nella categoria Long drink. I piazzamenti di prestigio dei tre concorrenti hanno consentito alla squadra, sapientemente guidata dal prof. Piergiorgio Lo Verde di piazzarsi al primo posto e di aggiudicarsi un master class del valore di 500 €uro.

“Non so come esprimere la mia soddisfazione – afferma il dirigente Chimenti – per la grande affermazione dei miei studenti. Un altro importante tassello è stato aggiunto alla grande mole di successi locali e nazionali che stanno caratterizzando questo anno scolastico. Sono rimasto tutto il tempo al loro fianco, rimanendo affascinato dalla bravura e dal sangue freddo, ma anche dalla professionalità con cui li ha seguiti nella preparazione il giovanissimo prof. Lo Verde che, a soli 22 anni, ha già fatto conoscere di che stoffa è fatto. È, comunque, stata una grande vittoria di squadra cui ha contribuito anche il supporto delle ragazze dell’accoglienza turistica, sapientemente guidate dalla professoressa Mustacchia. Un ringraziamento va anche alla professoressa Patrizia Inzerillo che si mostra sempre disponibile per le esigenze della scuola”.

“Grazie a tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato alla riuscita di questa competizione – afferma la professoressa Mustacchia – grazie ai ragazzi che si sono lasciati guidare dal prof. Lo Verde, che con entusiasmo e inventiva ha proposto dei cocktail innovativi che hanno ricevuti i riconoscimenti della critica. Grazie al nostro preside che permette tutto questo e che permette ai nostri alunni di vivere un sogno”.

L’impegno della scuola nell’Educarnival continua con la partecipazione oggi pomeriggio alla manifestazione il Gattopardo presso Piazza Verdi a Palermo.