Grosso giro di escort, tre arresti a Palermo

PALERMO – 11 erano le escort, 10 palermitane ed una rumena. Tre palermitani, due donne e un uomo, ne sfruttavano la prostituzione. Con queste accuse sono finiti agli arresti i palermitani Maria Arena di anni 38, Rita Barrile di anni 34 e Felice Gambino di anni 47.

L’operazione, denominata “Express service”, è stata condotta dalla Polizia di Stato. I tre sono ritenuti responsabili dei reati di esercizio in casa della prostituzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

In base all’inchiesta, le donne si prostituivano all’interno di appartamenti della città. Uno di questi, in via G. Serenario, utilizzato per gli incontri, è stato sequestrato.

Ma a volte le donne venivano anche accompagnate a casa dei clienti, in modo da assecondare le loro esigenze.

Le prestazioni avevano un costo variabile da 30 a 100 Euro in relazione al tipo di servizio richiesto. Una percentuale veniva trattenuta dagli sfruttatori.

Questi avevano messo su una vera e propria impresa e svolgevano attività di intermediazione.

Si occupavano di pubblicare annunci su siti Internet, prendevano gli appuntamenti. Per loro sono scattati gli arresti.