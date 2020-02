Giro di prostituzione a Palermo (LE INTERCETTAZIONI)

PALERMO – Un’altra donna indagata nell’operazione “Express Service”, sul giro di prostituzione a Palermo. Una donna palermitana, classe ’88, P. G., coinvolta nell’inchiesta per aver dato in locazione agli arrestati un immobile utilizzato poi per l’attività di meretricio.

Sono 11 le escort, 10 palermitane ed una rumena. Tre palermitani, due donne e un uomo, sono finiti agli arresti: Maria Arena di anni 38, Rita Barrile di anni 34 e Felice Gambino di anni 47.

L’operazione, denominata “Express service”, è stata condotta dalla Polizia di Stato. I tre sono ritenuti responsabili dei reati di esercizio in casa della prostituzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

In base all’inchiesta, le donne si prostituivano all’interno di appartamenti della città. Due di questi, in via G. Serenario e in via Andrea Chiaramonte, utilizzati per gli incontri, sono stati sequestrati.

A volte le donne venivano anche accompagnate a casa dei clienti, in modo da assecondare le loro esigenze.

Le prestazioni avevano un costo variabile da 30 a 100 Euro in relazione al tipo di servizio richiesto. Una percentuale veniva trattenuta dagli sfruttatori.

Questi avevano messo su una vera e propria impresa e svolgevano attività di intermediazione.