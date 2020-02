Cinema Imperia, tavolo tecnico aperto all’Assessorato regionale, a chiederlo l’on. Mario Caputo

Sul cinema Imperia in realtà solamente a fine gennaio l’assessore Pupella aveva riacceso le speranze per la sua riapertura

MONREALE – L’aveva annunciato appena insediatosi all’ARS, e adesso il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, si sta interessando affinché riprendano i lavori per l’ultimazione del cinema Imperia. Su sua richiesta, presentata all’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone, si terrà il prossimo 26 febbraio alle ore 11.30 presso l’Assessorato il tavolo tecnico per trovare la soluzione che consenta di superare i contenziosi che hanno determinato il blocco dei lavori per la ristrutturazione dell’ex cinema Imperia.

Sul cinema Imperia in realtà solamente a fine gennaio l’assessore Pupella aveva riacceso le speranze per la sua riapertura. Nelle prossime settimane, trapelava dal comune, si sarebbe dovuto procedere all’affidamento dell’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere fino a oggi realizzate. Lo step successivo sarebbe stata la gara d’appalto per affidare il completamento dei lavori.

Di fatto restano da ultimare le opere di finitura, gli arredi e la realizzazione degli impianti tecnici, sospesi da un contenzioso tra l’Euroservizi srl di Partinico e l’amministrazione. Il tecnico incaricato dovrà verificare le opere di consolidamento strutturale e gran parte dei lavori di natura architettonica.

Presso gli uffici dell’assessorato regionale, oltre al parlamentare Mario Caputo sono stati invitati i legali che curano il contenzioso, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, gli uffici tecnici competenti e l’impresa aggiudicataria dei lavori.

“Ringrazio l’On. Marco Falcone – ha affermato Mario Caputo – per la tempestività e concretezza con la quale ha accolto la mia richiesta. Sono certo che in quella sede autorevole si troverà la soluzione per appianare i problemi e rilanciare la ripresa dei lavori di una importantissima opera pubblica. Ritengo che sia in questo modo, serio e concreto – ha concluso Mario Caputo – che la politica possa stare dalla parte della gente e dare risposte per il rilancio della nostra Monreale. Vi sono i tempi delle ideologie che a volte dividono e i momenti di lavorare istituzionalmente per rendere il migliore servizio al territorio”.