Monreale, proseguono le attività del progetto “Aggregazione 2.0”

Prosegue il progetto “Aggregazione 2.0” promosso dall’Associazione “Giovane Futuro”, presieduta dal monrealese Fabio Casamento, insieme alla Cooperativa Nido D’argento e finanziato dall’Assessorato Famiglia e Politiche Sociali della Regione siciliana.

Dopo il primo incontro della seconda fase del progetto avvenuto il 31 gennaio, l’appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle ore 15,30 presso il Centro aggregativo e polifunzionale di Monreale che si trova all’interno dei locali del Collegio di Maria, in piazzetta Vaglica.

Tra gli argomenti che verranno trattati nel prossimo appuntamento l’avvio avvio alle politiche attive sul lavoro e la richiesta Patto di Servizio e disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego ma anche l’iscrizione al Corso di “Crescere in Digitale” e un corso on line rivolto ai giovani dai 16 ai 29 anni che ha tra gli obiettivi l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro tramite tirocini retribuiti 500 euro al mese per 6 mesi.

Tutti i giovani che non hanno ancora aderito al progetto, possono partecipare a questo e ai prossimi appuntamenti inviando una mail a ass.giovanefuturo@gmail.com