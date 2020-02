Casa Cultura, Prestianni presenterà “Turi e il prodigioso cronoscopio”

Martedì 25 Febbraio alle ore 16,30 nei locali di Casa Cultura Santa Caterina, lo scrittore palermitano Rosario Prestianni presenterà il suo ultimo racconto “Turi e il prodigioso cronoscopio”.

Prestianni, è al suo secondo lavoro come scrittore per bambini. Turi è un racconto che mette in scena con pennellate semplici di “parole e colori” una questione tra le più complesse : cosa è il tempo, quanto potere abbiamo su di esso e in che modo questo potere può trasformare il futuro.

Alla presentazione interverranno, le docenti Manuela Quadrante, Giovanna Corrao e l’Editore Davide Romano.