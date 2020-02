Palermo, due turisti francesi danneggiano 12 auto alla Vucciria

PALERMO – Dovranno rispondere del reato di danneggiamento di 12 auto posteggiate. Ad essere stati fermati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo due giovani turisti francesi.

In base alle prime ricostruzioni, i ragazzi, appena 24enni, ubriachi, avrebbero schiamazzato in lingua francese e sferrato pugni e calci contro diverse auto parcheggiate nel quartiere della Vucciria. I due poi sarebbero entrati all’interno di una struttura ricettiva in via Materassai.

Ad avvertire le forze dell’ordine, intorno alle 3 del mattino, un residente, svegliato dai rumori.

I militari interventi hanno rintracciato nella struttura ricettiva tre giovani turisti francesi, di cui due in stato di ebbrezza.

Due di loro sono stati riconosciuti come autori degli atti vandalici, e dovranno rispondere del reato di danneggiamento delle 12 autovetture posteggiate.