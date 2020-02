“Gli Angeli della notte”, ogni domenica 50 pasti caldi per i bisognosi

PALERMO – 43 pasti serviti di tutto punto, completi di antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce e caffè.

Si è svolta anche oggi, come ogni domenica, la mensa per i poveri organizzata dall’associazione ONLUS “Gli Angeli della notte” di Palermo, rivolta alle famiglie indigenti.

Questa domenica, in via Bevignani, nei pressi di via Leonardo Da Vinci, c’è stato anche il contributo del caseificio Lipari che ha fornito ricotta e formaggi per tutti i commensali.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’opera svolta dal Consigliere comunale di Monreale Alduina Santina, che si occupa di attività sociali e che ha fatto da tramite attraverso la volontaria della mensa, Senneca Sonia, e il volontario Piero Faraci.

Una decina di persone dell’associazione, presieduta da Giuseppe Messina, si sono occupati di servire i fratelli in questa mensa domenicale.

Per il caseificio erano presenti Marco e Valerio Lipari. “Quello di oggi rappresenta l’inizio di una collaborazione con il caseificio, un bell’esempio da seguire – dicono gli organizzatori – un modo come un altro per potersi rendere utili nel servire i fratelli bisognosi e quanti per necessità vivono sotto le stelle”.

Oggi alla mensa hanno lavorato i volontari: Enzo e Anna Pepe, Angela e Natale Incorvaia, Giuseppe Incorvaia, Cristina Incorvaia (responsabile del gruppo), Sonia Senneca, Simonetta Oliva, Giuseppe Li Vigni, Rosangela Mingoia, Anna Maria Raccuglia.