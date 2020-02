Arriva lo scirocco, temperature intorno ai 20 gradi

Nelle prossime ore la zona anticiclonica presente sulla Sicilia continuerà a persistere portando bel tempo e temperature primaverili. La debole perturbazione che transiterà sul Nord Italia porterà un richiamo di aria più calda dall’Africa, responsabile dei deboli venti meridionali.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questo nuovo inizio di settimana in città e provincia.

Lunedì 17: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio il cielo resterà sereno, ma attenzione alle nubi in formazione sui rilievi dell’entroterra che potrebbero formarsi per via delle elevate temperature al suolo. La sera cielo parzialmente nuvoloso per via dell’umidità. Temperature massime in rialzo per via dei venti meridionali che si porteranno intorno ai 20 gradi. Mari calmi o poco mossi con venti deboli di Scirocco che nel corso della giornata passeranno a Libeccio.

Martedì 18: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio si svilupperà della nuvolosità sui rilievi che potrebbe aumentare di intensità a partire dalla sera. Le temperature resteranno intorno ai 19-20 gradi. Venti deboli di Libeccio.