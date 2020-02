Monreale, aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza della SP30 di Grisì

MONREALE – Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza per l’ammodernamento della sede viaria e per la riqualificazione funzionale della SP-30 di Grisì, frazione di Monreale, che si estenderanno dal tratto superiore al l’invaso Poma sino al bivio De Sisa per poi continuare, sempre lungo la SP-30, in direzione del bivio Rapitalà.

Per la chiusura della pratica rimane solo il controllo documentale, un atto formale. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la “Demetra Lavori srl” con un importo di 910 mila euro. A darne notizia è Massimiliano Lo Biondo. «Dal 29 aprile, il giorno del post elezioni, avremmo voluto occuparci della SP-30. Non è andata bene ma si è continuato ugualmente a seguire l’iter. Perché gli impegni si mantengono – afferma a Filodiretto Massimiliano Lo Biondo. Una promessa è un debito».

L’iter per il finanziamento dei lavori è stato seguito da Massimiliano Lo Biondo, che ha ringraziato per l’impegno profuso il dirigente Ing. Pampalone e il suo staff tecnico, ed è cominciato nel 2015 col Decreto Patto per il Sud attraverso i fondi CIPE. Il progetto, approvato con la deliberazione regionale n. 301 del 10 settembre 2016, era stato inserito nel programma delle opere pubbliche 2016/2018, con deliberazione commissariale n. 24 del 28 ottobre 2016.

«Dal palco – conclude Lo Biondo -, con i ragazzi e le ragazze della lista #OLTRE e gli assessori Giovanni Tinervia (di Grisì), Gioacchino Lo Piccolo e Franco Sciortino, abbiamo parlato di cose reali e non di cattedrali nel deserto e promesse vane da campagna elettorale. Mi auguro che chi ha sostenuto, in campagna elettorale, che l’importo di questo finanziamento non fosse abbastanza adesso faccia arrivare cinque volte tanto questi fondi».