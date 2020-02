Cidma, pubblicato l’avviso per creare la lista di collaboratori occasionali

CORLEONE – Pubblicato sul sito del Comune l’avviso per la creazione di una lista di soggetti che si occuperanno delle attività di accoglienza dei visitatori all’interno del Cidma, il Centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia. La definizione della long list era il punto centrale del recente accordo con i sindacati per la risoluzione della vertenza con chi ha già collaborato con il Centro. Proprio chi ha maturato negli anni scorsi un’esperienza all’interno del Cidma verrà chiamato prioritariamente.

La formazione della lista è finalizzata all’individuazione di persone in possesso di competenze professionali cui affidare incarichi di collaborazione occasionale. La selezione verrà fatta in base ai titoli, al curriculum e ai requisiti previsti dall’avviso. Tra questi, la conoscenza di una lingua straniera e della storia di Corleone (con particolare riferimento alle vicende di mafia e del movimento antimafia), l’esperienza in qualità di operatore di front-office turistico in strutture ricettive e/o turistiche pubbliche o private.

Per partecipare sono necessari la cittadinanza italiana o comunitaria oppure un valido permesso di soggiorno, e l’assenza di carichi pendenti e condanne penali (in particolare per reati di associazione mafiosa). Bisogna anche dichiarare se si è parente o affine entro il quarto grado di persone condannate per reati di mafia.

Chi ha già fatto accoglienza di turisti all’interno del Cidma verrà chiamato in modo prioritario, rispetto a chi invece non ha la stessa esperienza. Ciò verrà fatto in base alle specifiche esigenze dei visitatori e di una graduatoria che tiene conto del numero di visite guidate effettuate negli anni 2017, 2018 e 2019. Verrà seguito un ordine di scorrimento seguendo il criterio dell’alternanza.

Il modulo di manifestazione d’interesse si può scaricare dall’albo pretorio del sito del Comune di Corleone (www.comune.corleone.pa.it). La domanda va corredata da una copia del documento di identità e dal curriculum vitae. Può essere presentata entro il 3 marzo tramite Pec, a mezzo raccomandata oppure direttamente al Cidma. Per eventuali informazioni si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 al numero 091-8452495 oppure recarsi direttamente al Complesso San Ludovico, in via Valenti 7.

“Con la pubblicazione di questo avviso – dice Nicolò Nicolosi, presidente del Cidma e sindaco di Corleone -, aperto a soggetti qualificati, compresi coloro che hanno già collaborato con l’ente, finalmente inizia a delinearsi il percorso di rilancio del Cidma, con un ritardo di circa 8 mesi per un contenzioso francamente incomprensibile, anche perché quanto deciso con l’avviso pubblicato era stato già deliberato nel mese di luglio”.