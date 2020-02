Salvano migranti in mare, consegnata la cittadinanza onoraria 

PALERMO – È stata consegnata ieri al comandante Carlo Giarratano e all’armatore Gaspare Giarratano, la cittadinanza onoraria di Palermo per aver salvato un gruppo di migranti che rischiavano di annegare nel Mediterraneo. I Giarratano fanno parte dell’equipaggio del motopeschereccio “Accursio Giarratano”.

Il sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato che la cittadinanza è stata conferita perché: “l’equipaggio ha salvato vite umane in mare, promuovendo i valori dell’accoglienza e del rispetto dei diritti di ogni persona, valori promossi e condivisi da questa città, nonostante l’insensibilità dei governi europei”.

Alla cerimonia era presente anche il giornalista tedesco Johannes von Dohnanyi, nipote di Hans von Dohnanyi, considerato dai nazisti come uno dei “capi spirituali della resistenza contro Hitler” e per questo motivo è stato ucciso dalla polizia segreta negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. “Mio nonno ha sempre detto che non si è mai considerato un eroe, ma una persona che ha scelto semplicemente la via di un essere umano decente. Oggi questi pescatori, gli uomini e le donne di queste imbarcazioni non sono eroi, ma solo persone che hanno scelto la via per essere umani e per ricordarci i valori fondanti dell’Europa uscita dalla guerra”

Il sindaco Orlando ha ringraziato von Dohnanyi dicendo che “in un giorno particolare per Palermo, un giorno nel quale ancora una volta la nostra città ha fatto una scelta di campo netta, accogliendo come concittadini, come già aveva fatto con la guardia costiera, persone che hanno scelto di essere dalla parte giusta della storia. Sono persone che hanno scelto di salvare non solo e non già delle singole vite umane, ma lo stesso principio di umanità, il nostro essere persone umane che mettono la vita e la sua salvaguardia al centro”.

Il conferimento della cittadinanza onoraria è stato accolto con gioia da Mediterranea Saving Humans.

A ricevere la cittadinanza, oltre che l’equipaggio del motopeschereccio, anche l’equipaggio di Mare Jonio e tra questi vi erano i rappresentanti Alessandra Sciurba e Luca Casarini. “Da palermitana sono felice che ancora una volta la mia città si confermi terra di ponti e non di barriere”, ha detto Sciurba.

Il comandante Marrone della ha dichiarato che “fino a ieri ero uno uomo quasi arrestato per aver salvato e portato in salvo delle persone, e oggi ricevo la cittadinanza onoraria di Palermo, un riconoscimento prezioso per me e per tutto l’equipaggio”.