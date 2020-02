Piana, iniziati i lavori nella Cittadella dello sport

PIANA DEGLI ALBANESI- Consegnati i lavori di realizzazione delle tribune, pavimentazione, illuminazione e parcheggi del campo di calcio Antonio Li Cauli.

L’intervento finanziato dall’Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport per un importo di 917.800,00 euro consentirà una migliore fruibilità della zona sportiva, una cittadella dello sport che si va completando.

“Il progetto iniziato dalle amministrazioni precedenti – dichiara il sindaco Rosario Petta – è stato condiviso e con l’impegno costante al fianco degli Uffici comunali e dei tecnici incaricati, sono stati seguiti i vari iter procedurali per arrivare alla delibera di approvazione in Giunta Comunale del progetto esecutivo nel mese di luglio 2017. Le difficoltà di conduzione di un comune come il nostro interessato da molteplici criticità, fortunatamente vengono mitigate dalle belle notizie quando iniziano come in questo caso lavori importanti per il patrimonio comunale e per l’intera comunità”.