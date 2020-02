Giro Handbike, Federico Martello testimonial dell’edizione 2020

MILANO – Confermata la presenza del nuovo testimonial Federico Martello alla già annunciata conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Giro Handbike il 21 febbraio nella prestigiosa Sala del Tricolore a Reggio Emilia.

«È per me un grande onore essere il Testimonial del Giro Handbike 2020 – afferma Federico Martello – la consapevolezza che c’è qualcuno oltre alla mia famiglia e agli amici, che crede davvero non solo nelle mie capacità, ma che ripone una sincera fiducia nelle mie possibilità, è stata la migliore gratificazione che potessi ricevere dopo la mia partecipazione ad All Together Now».

Federico Martello da più parti è stato definito il vincitore morale dello show televisivo di Canale 5 All Together Now nello scorso dicembre. L’artista, originario di San Cipirello, non è nuovo ai premi in prestigiosi festival canori in tutto il mondo, Usa e Russia compresi. Con il suo motto – dalle parole che il Daily News di New York scrisse dopo uno dei suoi successi – “Gambe, per muovere pochi passi, un ostacolo per gli stolti, ma non per lui; Voce unica, calda e confortante; Cuore per cantare alla Vita; Anima per raggiungere le persone; Umiltà per combattere sempre”, Federico Martello dichiara di sentirsi già parte della grande famiglia del Giro Handbike.

«Ho contattato Federico Martello perché ho riscontrato nel cantante le caratteristiche che sono proprie dei nostri campioni di vita – così Fabio Pennella Presidente di Seo del Giro Handbike – e, riponendo in lui le migliori aspettative, sono certo che come tutti i personaggi che sono passati dal Giro, questo suo nuovo impegno come testimonial, gli porterà grande fortuna».

«Conosco bene lo spirito e l’abnegazione con cui molti di voi partecipanti #Campionidivita vi apprestate a prendere parte all’undicesima edizione del Giro Handbike– continua Federico Martello che condivide con gli atleti del Giro Handbike una disabilità motoria dalla nascita causata da una tetraparesi spastica, aggravata da un grave infortunio accaduto nel 2012 – perché animati, non solo da spirito agonistico, ma anche dal piacere di sentirvi liberi di fare ciò che vi piace, che vi dà gioia e soddisfazione».

Nella conferenza stampa del 21 febbraio 2020 saranno presentate tutte le date e le città tappa dell’edizione 2020, l’undicesima, ricca di strepitose sorprese tutte da scoprire.