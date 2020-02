Tragedia ad Altofonte, muore il gigante buono Angelo Cammuca a soli 50 anni

Una triste notizia ha scosso la comunità di Altofonte (Pa). È morto, a soli 50 anni, Angelo Cammuca,conosciuto da tutti come “Angioletto”.

Nonostante il soprannome era un gigante buono e ad Altofonte era molto conosciuto per la sua attività nella vita sociale.

Una grave perdita per Altofonte è quella di Angelo Cammuca, che si è spento a causa di alcune complicazioni occorse in seguito ad alcuni controlli in ospedale. Da qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate.

Angelo era un amico di tutto il paese, amato e stimato da tutti. Una persona di una bontà e una gentilezza rara e sempre sorridente.

Sui social un fiume di messaggi e di commenti nel ricordi del 50enne tra cui quello del sindaco di Altofonte Angela De Luca e della Congregazione di Maria SS. Immacolata di Altofonte.

“La nostra comunità è sconvolta per la perdita di un grande uomo, conosciuto da tante generazioni – dice il sindaco -. Un uomo di chiesa, uno sportivo, un padre di famiglia, perché cresciuto in fretta per dare sostegno ai suoi cari. Angioletto, il suo nomignolo mai fu tanto appropriato ad una persona sempre sorridente, disponibile, altruista anche quando la vita non gli sorrideva”.

“Se è vero che le parole non servono in momenti come questi, è anche vero che il dolore può essere alleviato con la vicinanza di chi vi vuole bene, in più non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore, nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita. Adesso Angioletto fai vedere lassù come si fa’ ballare uno stendardo, che è statu tuo vessillo e baluastro qui in terra”, si legge in una nota della congregazione.

“Le notizie che nn ti puoi mai aspettare! Ciao Angioletto”, “Riposa in pace grande Angioletto”. “Non ci posso credere non ne possibile caro Angelo mi dipiace tantissimo che ci hai abbandonato. Eri una persona meravigliosa, buono con tutti. Che tu possa riposare in pace e condoglianze per tutta la famiglia”. Questi alcuni dei messaggi postati su Facebook in ricordo del gigante buono Angioletto.