Posteggiatori abusivi col reddito di cittadinanza, due denunciati a Palermo

La polizia municipale di Palermo becca sette parcheggiatori abusivi, due dei quali prendevano il reddito di cittadinanza.

In particolare, sabato sera, gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno sanzionato tre posteggiatori, rispettivamente due a piazza Marina, F.D.C di 24 anni che percepisce il reddito di cittadinanza e E.H. di 19 anni. L’altro, E.G. di 34 anni, è stato sanzionato a piazza Sant’Oliva.

In altre zone della città, sono stati quattro i posteggiatori abusivi individuati. L.V. di 25 anni è stato fermato a piazza Giovanni Paolo II, A.M. di 20 anni in viale Diana; gli altri due posteggiatori, F.M. di 44 anni e S.C. di 24 anni “esercitavano” in viale del Fante.

Il primo di questi, denunciato all’autorità giudiziaria perché recidivo, percepisce il reddito di cittadinanza. Ai posteggiatori è stata comminata una sanzione di 771 euro ciascuno.