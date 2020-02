Sfiorata la tragedia a Palermo, auto si ribalta in Viale Regione Siciliana (FOTO)

Tragedia solo sfiorata fortunatamente questa notte a Palermo. In Viale Regione Siciliana una Mini Cooper è letteralmente volata finendo nella corsia opposta, dove, per una fortuita fatalità, non arrivavano auto. L’incidente è avvenuto quando erano circa le 2.30 all’altezza del Motel Agip, nel sottopasso della rotonda di via Leonardo Da Vinci.

All’interno dell’auto c’erano tre ragazzi che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Per loro solo ferite lievi. I tre giovani sono usciti autonomamente dalla vettura.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Palermo che hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato la circolazione stradale. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale palermitana per i rilievi di rito.