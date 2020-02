Corsa campestre, gli alunni della Guglielmo II partecipano alla manifestazione

MONREALE – Con tanto entusiasmo alcuni alunni della scuola secondaria Guglielmo II hanno partecipato alla fase provinciale di corsa campestre dei Campionati Studenteschi.

Lo scorso 5 e 6 febbraio presso il giardino di Case rocca di Palermo l’istituto ha partecipato con una rappresentativa di 14 alunni appartenenti alla categoria Ragazzi/e 2008 e Cadetti/e (2006/2007).

Nelle due giornate, caratterizzate da vento, freddo e a tratti anche da grandine, ottima è stata la prova degli alunni Giuseppe Scalici, Salvatore Ferreri, Gaetano Terruso, Maria Lo Coco e Arianna Sciortino che sono riusciti ad ottenere degli ottimi piazzamenti nella propria categoria. Buoni anche i risultati degli alunni Sergio Costa, Gabriele Sciortino, Kevin Nicolosi, Gabriele La Barbera e delle altre alunne Claudia Faranda, Michelle Cirami, Keira Li Manni, Serena Di Verde e Marika Geraci. Tutti hanno dimostrato la voglia di fare e una buona preparazione sportiva frutto di un attento ed accurato lavoro tecnico e motivazionale dei docenti.

Pienamente soddisfatti gli insegnanti Saverio Alagna e Valentina Lupo dei risultati conseguiti dai loro allievi ma soprattutto per l’entusiasmo e l’impegno dimostrato dai ragazzi a denotare gli ottimi obiettivi raggiunti in questa nuova esperienza sportiva che è stata per loro occasione di socializzazione e sana competizione.

Lo sport fa bene alla salute, è risaputo che l’attività fisica aiuta i ragazzi ad andare bene a scuola. Oltre a mantenere sano l’organismo, l’attività fisica sembra agevolare gli adolescenti anche nello studio. Quindi spazio a tutte quelle attività fisiche che stimolano la mente e l’intelligenza.