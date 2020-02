Partita del cuore, il presidente della Nazionale Azzurri Italiana a Monreale

MONREALE – Il presidente della Nazionale Azzurri Italiana Alessandro Arena é stato ricevuto stamane dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al fine di avviare una collaborazione per l’organizzazione della partita del cuore che si terrà in Primavera a Palermo.

L’incontro segue una serie di appuntamenti istituzionali che il manager avellinese, di origine siciliana, ha avuto tra ieri ed oggi a Palermo per pianificare tutte le iniziative collaterali alla partita del cuore, dove scenderanno in

campo artisti, influencer e personalità famose.

La Nazionale Azzurri nasce da un idea del suo Presidente. Musicista e cantautore che, da sue passate esperienze di incontri sportivi finalizzati alla solidarietà’ e collaborazioni con la Nazionale Cantanti, decide di fondare una propria squadra di calcio. Formata da cantanti, attori e calciatori. La mission principale della Nazionale Azzurri è di offrire supporto alle fasce deboli e persone in difficoltà, concentrandosi nella raccolta fondi, per progetti solidali, associazioni no profit o ovunque si renda necessario.