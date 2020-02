Balestrate, trovato con 2,5 kg di marijuana in casa, pusher arresto dai Carabinieri

BALESTRATE – È finito agli arresti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L. N. G., un 45enne, residente a Balestrate. L’uomo, volto già noto alle forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione nel suo appartamento, è stato trovato in possesso di 2,5 kg. di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di altro materiale necessario al confezionamento delle dosi.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Balestrate, con il supporto di un’unità Cinofila di Palermo.

Tutta la sostanza stupefacente recuperata nel corso dell’operazione antidroga ed il materiale vario sono stati sottoposti a sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

L’arrestato è stato giudicato con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo che si è concluso con la convalida e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, pertanto è stato rimesso in libertà.