Rifiuti: lunedì consiglio comunale d’urgenza, Vittorino: “Il sindaco faccia chiarezza”

MONREALE – Chiede all’amministrazione di chiarire cosa stia accadendo all’interno del settore dei rifiuti a Monreale. I centri di raccolta di piazzale Tricoli e di Fiumelato chiusi d’urgenza e dopo due giorni aperti, un rapporto con la ditta che gestisce il servizio non ancora chiaro, tanto che il contratto d’appalto non è stato ancora firmato. Ed ancora un anomalo rapporto di lavoro degli operatori, assunti da una società interinale per conto della New System Service ma contestualmente ancora in carico alla società Mirto che deteneva l’appalto fino a novembre.

“Siamo in un limbo”, lamenta il consigliere comunale Mimmo Vittorio (Popolari per Monreale). “L’amministrazione ha dichiarato di avere chiuso i centri di raccolta perché non a norma, ma di avere avuto una deroga dall’ASP. È tutto molto strano, vogliamo vedere i verbali. Il sindaco ci deve delle spiegazioni”.

Il consigliere di opposizione lamenta i ritardi degli interventi della nuova amministrazione, che ha bloccato per alcuni giorni il servizio portato avanti, seppur con enormi difficoltà, dalla precedente amministrazione. “Si sono accorti solamente a 6 mesi dal loro insediamento che i centri non erano a norma? Perché non provvedevano subito, invece di creare un fortissimo disagio tra i cittadini? Ricevo continuamente segnalazioni e lamentele dai cittadini che vogliono ma sono di fatto impossibilitati a svolgere correttamente la differenziata”.

“La città è sporca, la raccolta non viene fatta con regolarità, ma a singhiozzo. Il sindaco venga a chiarire in aula. Lo deve alla città”, conclude il consigliere.

La richiesta di convocazione di un consiglio comunale in via d’urgenza è stata sottoscritta anche dai consiglieri Lo Coco, Costantini, Capizzi, Valerio, La Corte, e concordata con i capigruppo. Si terrà lunedì prossimo alle 1800.