“E all’improvviso il maltempo scomparve”, in arrivo giornate soleggiate

Dopo i venti tempestosi accompagnati dal freddo pungente, che da un giorno all’altro ha fatto calare le temperature su tutta la città di Palermo, a partire da domani arriverà un nuovo campo anticiclonico che ci regalerà nuovamente giornate soleggiate.

Il fine settimana proseguirà anche con il bel tempo con temperature che si aggireranno intorno ai 18 gradi di massima.

Vediamo nel dettaglio dunque, cosa accadrà in questi tre giorni.

Domani, 7 febbraio: Al mattino nubi in dissolvimento su tutta la provincia con temperature ancora sotto i 10 gradi di massima, ma che nel corso del pomeriggio per via del cielo sereno aumenteranno fino a 14-15 gradi. A partire dalla sera la situazione resterà stabile anche se vi sarà una moderata escursione termica con le temperature che si porteranno al di sotto dei 10 gradi. I venti saranno calmi di Nord-Est e i mari poco mossi.

Sabato 8 febbraio: Nella notte cielo prevalentemente sereno con possibili addensamenti attorno ai rilievi per via dell’umidità. A partire dal mattino le nubi notturne si dissolveranno e i cieli torneranno ad essere soleggiati. Nel pomeriggio la situazione si manterrà stabile con temperature che potrebbero aggirarsi intorno ai 16 gradi. La sera il tempo resterà stabile con temperature intorno ai 10 gradi in città, più basse sui rilievi.

Domenica 9 febbraio: La notte qualche possibile addensamento che si dissolverà come sempre al mattino quando il cielo diventerà sereno. A partire dal pomeriggio la situazione resterà invariata con massime intorno ai 18 gradi. La sera, invece, possibili addensamenti per via delle correnti umide provenienti dall’atlantico, un caso tipico delle zone anticicloniche quando persistono per giorni.