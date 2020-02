“Chi ha paura di Liliana Segre? E perché?” A lanciare la provocazione è Biagio Cigno, presidente dell’associazione antiracket “Liberi di lavorare”, che da mesi porta avanti la proposta di assegnare la cittadinanza onoraria monrealese alla senatrice vittima della Shoah.

In una lettera indirizzata all’amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma anche alla cittadinanza, Cigno chiede di capire perché città come Montelepre, Ganci, Termini Imerese abbiano concesso la cittadinanza onoraria alla Segre, mentre a Monreale non sia stato possibile. Ancora. Perché in realtà il consiglio comunale non si è ancora espresso in merito, ma è anche vero che la proposta, avanzata già a novembre, ancora non è giunta sui tavoli dell’aula Biagio Giordano.

“In data 11 novembre scorso – ripercorre la storia Biagio Cigno – durante la Conferenza Organizzativa del movimento il Mosaico, raccogliendo gli umori e le sensibilità di alcuni partecipanti, l’Assessore Ignazio Davì ebbe a dichiarare che avrebbe posto all’ordine del giorno della prossima riunione di giunta la proposta di conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria a Monreale.

In data 11 dicembre, un mese dopo senza che la questione venisse ancora posta nei lavori della Giunta Municipale, tre soggetti, ognuno indipendentemente dall’altro ma solamente per una mera coincidenza, formularono al Sindaco la richiesta di conferire alla Senatrice Segre la cittadinanza onoraria e precisamente: Piero Capizzi, l’ex Deputato nazionale Tonino Russo ed il sottoscritto dell’Associazione Liberi di lavorare.

Passa ancora un altro mese nel silenzio assoluto e senza che nessun provvedimento venisse portato in Consiglio Comunale ad eccezione di una mail del 7 gennaio indirizzata all’Associazione Liberi di Lavorare a firma del Sindaco, nella quale si comunicava che la questione era attenzionata.

Nella giornata del 20 gennaio scorso, nel cui pomeriggio si sarebbe tenuta una seduta del Consiglio Comunale, l’Assessore Davì mi comunicò che aveva concordato con il Capogrupo del Mosaico, Fabrizio Lo Verso, la presentazione di un Ordine del Giorno riguardante la materia, comunicazione che non trova risposta dal Capogruppo per impegni che non gli hanno consentito di preparare l’Ordine del giorno”.

Cigno ha chiesto quindi ai politici monrealesi di chiarire “senza tentennamenti, se si vuole o meno concedere la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre e di predisporre senza indugio gli atti necessari”. Ma si rivolge anche alle Associazioni ed ai cittadini: “Se lo ritenete opportuno, inviate una lettera al Sindaco a supporto di questa iniziativa”.