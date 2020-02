Si ribalta col trattore e muore schiacciato, tragedia tra Monreale e San Cipirello

Mondello, Cefalù e Balestrate conquistano la bandiera verde 2020. Le tre spiagge principali del palermitano si confermano, per i pediatri, a misura di bambino. Ad annunciare la lista dei comuni italiani è stato l’ideatore dell’iniziativa, Italo Farnetani, pediatra che ha trovato per queste ..

A Sanremo la giornalista italo-palestinese Rula Jebreal ha emozionato, fatto riflettere e zittito le polemiche, le cattiverie, i pregiudizi, stravincendo

Cronaca

Durante la prima puntata di Sanremo il tempo si è fermato per 12 lunghissimi minuti. Dopo le critiche dei mesi scorsi, le accuse, le invettive sulla sua partecipazione, sul suo essere anti-italiana, anzi non italiana, financo sovversiva (e via offendendo), ieri sera sul palco dell'Ariston la gio..