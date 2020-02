Monreale, domani riaprono i centri di raccolta di piazzale Tricoli e Fiumelato

Riapriranno domani gli Ecocentro di piazzale Tricoli e Fiumelato dopo la chiusura decisa ieri. La conferma arriva dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha avviato con l’Asp un tavolo di confronto ed è riuscito ad ottenere una proroga nelle more dell’esecuzione dei lavori che il Comune dovrà eseguire per mettere in sicurezza i luoghi.

“Abbiamo avviato un dialogo con l’Asp con cui faremo una riunione lunedì mattina – fa notare Arcidiacono -. Poiché è avvenuto il passaggio dalla Mirto alla New System Service, le prescrizioni fatte alla vecchia società non potevano essere riportate alla nuova ditta”. Gli Ecocentro, dunque, riapriranno temporaneamente.

Nei prossimi giorni i tecnici dell’Asp visioneranno i documenti al fine di appurare l’avvenuto cambio di ditta e sarà chiesta la proroga per eseguire i necessari lavori di messa a norma dei luoghi. Da domani sarà possibile portare i rifiuti differenziati.