Accordo sul Cidma di Corleone, a breve il bando per la graduatoria dei collaboratori

E’ stata raggiunta un’intesa che tutela il lavoro dei collaboratori del Centro internazionale di documentazione antimafia di Corleone. Lo confermano le sigle sindacali Cgil e Nidil. A breve sarà pubblicato un bando per stilare una graduatoria dei collaboratori volontari che hanno prestato attività di accompagnatori presso il Cidma negli anni 2017, 2018 e 2019.

L’accordo è stato raggiunto oggi tra i sindacati e i vertici del Cidma, dopo il brusco stop avvenuto il 6 dicembre scorso, che aveva determinato la sospensione delle visite guidate per i turisti. Le trattative, riprese in questi giorni, si erano interrotte dopo una nota nella quale il presidente del Centro di documentazione, Nicolò Nicolosi, aveva motivato l’impedimento nel portare avanti un percorso a garanzia dei lavoratori, precedentemente condiviso, con un presunto calo degli introiti del centro del 40 per cento. Il piano prevedeva un percorso graduale, con un primo co.co.co da realizzare entro i primi mesi dell’anno e a seguire gli altri, previa verifica dell’andamento dei conti.

“A seguito di un più attento esame dei conti del 2019 da parte del gruppo dirigente del Cidma – dichiarano Calogero Guzzetta, segretario Cgil Palermo, Andrea Gattuso, segretario generale Nidil Cgil Palermo e Cosimo Lo Sciuto, segretario Cgil Corleone – abbiamo registrato una nuova apertura da parte del presidente Nicolosi e l’intenzione di procedere con la pubblicazione di una graduatoria prioritaria, nella quale inserire i collaboratori”. La graduatorioa sarà stilata in seguito a un avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

“Al netto delle polemiche delle scorse settimane e delle comprensibili divergenze e frizioni che possono caratterizzare una vertenza di lavoro – aggiungono Guzzetta, Gattuso e Lo Sciuto – non possiamo che esprimere soddisfazione per l’evolversi della trattativa e per la posizione responsabile assunta dal presidente del Cidma, nonché sindaco di Corleone, il quale ha assolto anche all’impegno di consegnare alla nostra organizzazione i bilanci degli anni 2017 e 2018”. “Riteniamo – prosegue la nota – che il Cidma sia una grande opportunità per il territorio di Corleone e che, con il rinnovato impegno dei ragazzi che per anni si sono prodigati per farne conoscere la ricchezza, e con un gruppo dirigente responsabile e capace di puntare alla progettualità a medio e lungo termine, possa diventarlo sempre di più”.