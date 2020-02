A Balestrate, Cefalù e Mondello spiagge a misura di bimbi

Mondello, Cefalù e Balestrate conquistano la bandiera verde 2020. Le tre spiagge principali del palermitano si confermano, per i pediatri, a misura di bambino.

Ad annunciare la lista dei comuni italiani è stato l’ideatore dell’iniziativa, Italo Farnetani, pediatra che ha trovato per queste spiagge i requisiti precedentemente richiesti ovvero, acqua limpida e bassa vicino la riva, sabbia adatta al gioco dei bimbi, bagnini e scialuppe di salvataggio. Non possono mancare poi i giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nelle vicinanze ci devono essere delle gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.

Attualmente il record tra le regioni italiane lo detiene la Calabria con 18 bandiere verdi, seguita dalla Sicilia e dalla Sardegna con 16 bandiere. Al terzo posto poi, vi è la Puglia con 13.

Sono 144 in tutto i comuni che hanno conquistato la bandiera. Le new entry sono Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, e Costanza, in Romania e la cerimonia di consegna sarà svolta sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.