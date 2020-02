Stop alla primavera di Febbraio, in arrivo un’ondata di freddo

È in arrivo sulla Sicilia, dopo tanti giorni passati all’insegna del bel tempo, un’ondata di freddo proveniente dal Nord Europa che spazzerà via il caldo e le alte temperature che proprio in queste ore si stanno portando al di sopra dei 20 gradi.

I forti venti tiepidi di Libeccio che stanno soffiando in queste ore segnano l’arrivo di un’intensa perturbazione che porterà nella giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco, ma soprattutto forti venti di Maestrale, che contribuiranno ad una drastica diminuzione delle temperature. La massima di domani potrebbe toccare valori intorno ai 13 gradi. Uno shock termico dunque, che però non dovrà farci preoccupare.

Vediamo nel dettaglio quindi cosa ci attenderà domani e giovedì.

Mercoledì 5 febbraio. Nella notte cieli da poco nuvolosi a nuvolosi con la successiva rotazione dei venti che passeranno da Libeccio a Maestrale. Al mattino cieli prevalentemente nuvolosi con venti di Maestrale che potranno toccare già gli 80 km/h. il fronte freddo proseguirà il suo passaggio nel pomeriggio portando precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulla città di Palermo e sul versante nord-orientale, sereno o poco nuvoloso nel resto della Sicilia occidentale. La sera precipitazioni ancora protagoniste che potrebbero intensificarsi a partire dalle ore 21:00. Le temperature massime toccheranno valori intorno ai 13-14 gradi con mari agitati o molto mossi sul versante Tirrenico e Canale di Sicilia dove le onde potrebbero raggiungere un’altezza pari a 3 metri e mezzo.

Giovedì 6 febbraio. Nella notte potrebbero continuare le precipitazioni a carattere temporalesco sul versante Tirrenico dell’Isola, accompagnate sempre dai forti venti di Maestrale che porteranno le temperature notturne intorno ai 7-5 gradi. Al mattino sono previste nevicate sulle Madonie. Non mancheranno le precipitazioni che insisteranno sul versante Tirrenico. Al pomeriggio le piogge andranno ad esaurirsi, eccetto alcune zone dell’entroterra dove potrebbero ripresentarsi. Nubi in dissolvimento invece, su Palermo e provincia, che potrebbero segnare un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dalla sera nubi in ulteriore dissolvimento che segneranno il definitivo allontanamento della perturbazione. Durante questa giornata le temperature scenderanno intorno agli 11 gradi e i venti settentrionali andranno ad esaurirsi solo in serata, contribuendo al calo termico. I mari passeranno da molto mossi a poco mossi con un’altezza d’onda che andrà a diminuire nel corso del pomeriggio.

Da venerdì è atteso un miglioramento per la formazione di un nuovo campo anticiclonico che favorirà un miglioramento del tempo con temperature che potrebbero aggirarsi intorno ai 13-15 gradi.