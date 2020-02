Rifiuti, Vittorino chiede una seduta straordinaria del consiglio comunale

MONREALE – Chiusi i cancelli dei centri raccolta di piazzale Tricoli e Fiumelato. Rimane operativo quello di Aquino, via Ponte Parco, che raccoglierà i rifiuti di tutte le utenze non servite dal porta a porta. Un grosso problema che potrebbe approdare in sala Biagio Giordano nei prossimi giorni. A chiedere una seduta straordinaria del consiglio comunale il consigliere dei Popolari per Monreale Mimmo Vittorino che, dopo aver appreso del problema, sta raccogliendo le firme per inoltrare la richiesta.

Alla base della chiusura la mancanza del rispetto nei due centri dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa. La decisione è stata presa dalla New System Service, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Monreale.

“Domani mattina raccoglierò le firme”. Dichiara il consigliere dei Popolari per Monreale, Mimmo Vittorino. “Viste le problematiche che nascono ogni giorno, come la chiusura dei centri, è necessario affrontare la questione con urgenza”. Ma non è l’unico punto che Vittorino chiede di trattare. “Vorremmo spiegazioni sulla diminuzione della percentuale di differenziata, notevolmente scesa. Oltretutto, la New System Service non raccoglie più i sacchetti abbandonati e si sono create discariche in ogni angolo di strada”.

Intanto, da domani “la racconta dei rifiuti dovrebbe tornare a regime e la città dovrebbe tornare a essere pulita“, ha dichiarato pochi minuti fa il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. “In questi giorni – ha spiegato – alcuni problemi alle piattaforme di raccolta in cui vengono conferiti i rifiuti hanno generato dei ritardi.

“Il Comune di Monreale – precisa Arcidiacono – è già in contatto con l’Asp al fine di mettere a norma i centri raccolta”. Al momento non si conoscono i tempi previsti per la riapertura dei due luoghi che servono le periferie della città.