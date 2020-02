Lega in giunta? Salvini: “Musumeci persona perbene, scelta sua e dei siciliani” (VIDEO)

PALERMO – La Lega in giunta all’ARS? Non poteva mancare la domanda dei giornalisti al Senatore Matteo Salvini, leader della Lega Nord, all’uscita dal teatro “Al Massimo”, dopo avere incontrato i suoi sostenitori. “Non l’ho chiesto – risponde senza indugi Salvini -. Sarà una scelta di Musumeci e ci penseranno i siciliani, io non lo chiedo a nessuno”.

Incalzato dai giornalisti, sul governatore siciliano il Senatore usa parole di elogio: “Musumeci persona retta concreta, retta, indipendentemente se la Lega è al governo o meno. Se una persona è perbene lo rimane comunque”.

A Salvini viene chiesta anche un’opinione sul caso coronavirus, ed in particolare sulla richiesta dei presidenti di regione leghisti di negare per settimane la scuola ai ragazzi provenienti dalla Cina: “Se c’è un’epidemia questa mi sembra una scelta ragionevole – ha spiegato -, sia per gli adulti che per i ragazzini. I virus e i contagi non fanno differenza in base all’età o al colore della pelle”.