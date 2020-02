Volley Serie D, bella vittoria della Primula ai danni del Don Orione Mondello

MONREALE –Dopo le recenti sconfitte subite nel confronto con le squadre di vertice Capacense e Volley Palermo, la Primula torna a vincere tra le mura di casa alla Veneziano.

La formazione monrealese sabato pomeriggio ha ospitato il Don Orione Mondello e fin dalle prime battute ha aggredito le avversarie, con scambi precisi ed efficaci portandosi in vantaggio di 5/6 punti, mantenuti sino alla fine del set conclusosi per 25-20.

La formazione ospite ha accusato il colpo e anche nel secondo set ha dovuto subire la pressione delle ragazze di coach Gurrieri che dalla prima linea hanno messo a segno numerosi attacchi, aggiudicandosi la seconda frazione per 25-12.

Nel terzo set, però, le padrone di casa hanno perso di brillantezza, consentendo il recupero delle ospiti sino al risultato di 24-26. Nel quarto e ultimo set la Primula ha ripreso le redini del gioco, lasciando pochissime occasioni alle avversarie, sino al risultato finale e vincente di 25-16.

Si è conclusa con un vittoria netta per 3 a 1 la decima giornata di campionato che vede la Primula consolidare la sua posizione in classifica a quota 15. Domenica 9 febbraio andrà a giocare in trasferta in casa della capolista Afh Service San Carlo.