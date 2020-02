Un monrealese a “C’è Posta per te” alla ricerca dell’amica di 70 anni fa

Scene comiche ieri sera a C’è Posta per te su Canale 5. Protagonista il monrealese Giuseppe, 91 anni. Dopo 60 anni di matrimonio rimane vedovo ma ricorda ancora un incontro avuto nel 1950 con Giovanna. Tra i due, lui aveva 20 anni, lei 13, non ci fu nulla se non ballo, un tango. La vita li ha separati, i due hanno percorso strade differenti.

Dopo che rimane vedovo, Giuseppe riceve i saluti da Giovanna che abita a Trapani. Iniziano così a sentirsi anche se Giovanna ha un atteggiamento molto riservato nei suoi confronti e inizia a non rispondere più al monrealese che l’avverte: “Guarda che se non mi rispondi chiamo Maria”. Così ha fatto. Si è rivolto ai postini di C’è Posta per te per incontrare la donna.

Ma i postini portano tre donne che si chiamano Giovanna. Giovanna 1, Giovanna 2 e Giovanna 3. Inizia il siparietto. Giovanni vede la prima e non riconosce la ragazza con cui aveva ballato tanti anni fa. Anche Giovanna 2 non provoca nessuna reazione a Giovanni: “No, malgrado 70 anni non posso credere che abbia questo viso”.

“Non cerchi me – dice la donna -, però c’è un’altra Giovanna di Via Cofano. Si chiama Giovanna Di Stefano come me. Il marito aveva un supermercato, è sposata”. Entra così Giovanna 3 che nega di conoscere Giuseppe. “Sono sposata, abito, anzi abitavo in Via Cofano, tanti anni fa, sì ho conosciuto un uomo di Monreale, ma alcune cose si rimuovono. Non lo riconosco, non lo riconosco assolutamente. Il siparietto, tra le risate, si chiuse ma non è finita. C’è il colpo di scena.

Dietro le quinte continua la vicenda. Giovanna 3 va da Giuseppe e gli confessa di avere mentito a Maria De Filippi. “Sono Giovanna Di Stefano e ho detto una bugia a Maria. La stimo molto, io sono Giovanna Di Stefano, sono tornata per rispetto a Maria che è giovanissima. Io non volevo dirlo a tutti. Anche tu hai avuto un ‘lapis’ (lapsus, ndr) a venire qui per fare non so cosa. Non sono una persona sporca e bugiarda, lì per lì non ti ho riconosciuto, ma ho mentito a Maria. Mi sento male per questo. Io sono sposata”.