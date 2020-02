Salvini a Palermo, scatta la rivoluzione della mobilità urbana

Rivoluzionata la mobilità nella zona del Teatro Al Massimo in seguito alla visita del leader della lega, Matteo Salvini, e del

In occasione di questo evento l’ufficio Mobilità Urbana del Comune ha emesso un’ordinanza che modifica la regolare circolazione veicolare fino alle 22. Andiamo a vedere nel dettaglio dunque, cosa cambierà per le strade interessate.

In via Rossini, che si trova tra via Scarlatti e piazza Verdi, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.

Su via Donizzetti, che si trova tra la via Scarlatti e piazza Verdi, vi sarà il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.

In via Scarlatti, per l’intero tratto, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

In via Favara entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.

A piazza delle Stigmate vi sarà il divieto di sosta con rimozione coatta.

Piazza Verdi sarà anche interessata dal divieto di sosta con rimozione coatta.

È previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta fino alle 20 in piazza Casa Professa e in via del Ponticello.

Il tutto è stato realizzato per garantire maggiore sicurezza all’interno delle aree interessate dalla manifestazione promossa dalle Sardine e dall’incontro di Matteo Salvini con i cittadini palermitani.