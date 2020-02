Messa in sicurezza villa comunale, sarà la Regione Siciliana a progettare i lavori

MONREALE – L’ufficio speciale per la progettazione della Regione Siciliana progetterà i lavori di messa in sicurezza del muro della Villa comunale, situata all’interno del Complesso Monumentale Guglielmo II, grazie ad una convenzione sottoscritta tra la Regione e il Comune di Monreale.

La convenzione é stata approvata ieri dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per aver messo a disposizione la struttura regionale. In questo modo si potrà operare in tempi celeri per realizzare il progetto che consentirà di riportare alla sua totale fruizione uno dei giardini storici della Sicilia.

Della vicenda sin dall’inizio si era interessato il Presidente del consiglio comunale della città normanna Marco Intravaia, che riveste anche il ruolo di dipendente regionale e Segretario Particolare del Governatore, insieme all’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella che ha seguito tutte le fasi indispensabili per la definizione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione del progetto.

“Nei prossimi giorni i tecnici regionali effettueranno un sopralluogo – ha dichiarato Marco Intravaia – la convenzione è, ancora una volta, il segno tangibile di una vicinanza e di un sostegno concreto della Regione Siciliana e del presidente Musumeci nei confronti del nostro territorio”.

Dell’intervento di recupero della balconata della villa comunale, crollata nel 2011, si era interessato l’anno scorso il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo. Il deputato regionale aveva presentato un emendamento che era stato inglobato nel maxi emendamento del governo Musumeci ad uno dei collegati alla legge finanziaria. Un finanziamento da 50 mila euro che era passato da Sala D’Ercole l’estate scorsa.