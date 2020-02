Guaiti provengono da alcuni magazzini in via Aldo Moro. L’audio straziante

MONREALE – Potrebbe trattarsi di un caso di abbandono ed isolamento nei confronti di cani probabilmente confinati all’interno di garage, rimesse, magazzini, case isolate o peggio ancora di appartamenti in disuso.

Guaiti a qualsiasi ora della giornata. Preoccupati per i cani, alcuni residenti di via Aldo Moro hanno inoltrato la segnalazione all’OIPA. In ansia per i cani chiedono sopralluoghi atti a verificare lo stato degli animali.

Il continuo lamento dei cani fa presumere che siano costretti a passare le proprie giornate chiusi. Dalle registrazioni audio sembrano essere due i cani che si trovano in zona via Aldo Moro vicino il residence Belvedere. Gli animali emettono dei versi strazianti.