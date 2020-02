Palermo, Parco della Salute. Panchina contro la dipendenza da smartphone

MONREALE – La vandalizzazione della giostra, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, non ferma gli eventi in programma nel Parco della Salute.

Martedì 4 febbraio alle ore 15,30 verrà inaugurata la prima “panchina contro la dipendenza dallo smartphone e contro i social risk”. Il progetto, realizzato dall’Associazione Made 3.0 e patrocinato dall’Ars, ha lo scopo di sensibilizzare sui fenomeni legati all’utilizzo scorretto e la dipendenza dai dispositivi.

La panchina di colore giallo verrà installata all’interno della Parco della Salute, nato da una iniziativa promossa da Vivi Sano Onlus, e riporterà una targa con il monito: “In questa panchina è vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico” e il “Nodo Blu contro il bullismo” istituito dal Miur.

“È fondamentale – dichiara Cetty Mannino, esperta in materia di new media e cyberbullismo- parlare di social risk e di dipendenza da smartphone. Ma non bisogna dare per scontato che il fenomeno riguardi solo i giovani. La panchina dunque rappresenta un messaggio sociale, fortemente voluto, e rivolto a tutti”.

La panchina farà da apripista ad una serie di eventi previsti durante la “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, che si svolgerà il 7 febbraio, e la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day) prevista per giorno 11.

“Vivi Sano Onlus – afferma il responsabile del parco, Daniele Giliberti- ha riqualificato e gestisce il Parco della Salute. Eroga per l’ASP e l’Ufficio territoriale del MIUR un intervento biennale sull’uso consapevole dei dispositivi tecnologici che interessa ragazzi, docenti e genitori. La panchina diventa parte integrante di questo percorso”.