Via Pezzingoli è una lunga discarica di rifiuti

MONREALE – Le immagini scattate in via Pezzingoli bastano a raccontare cosa accade nella periferia di Monreale. Nella stessa situazione anche altre vie più centrali, come ad esempio via Aldo Moro, puntualmente vittima dell’inciviltà di alcune persone.

Sacchi di immondizia lanciati dalle auto in corsa. Ma c’è anche chi si ferma e scende dall’auto per abbandonare rifiuti, incurante di essere magari visto da qualcuno. Accade in via Pezzingoli, vicino la contrada Fontana del lupo, il tratto di strada è stato trasformato in una discarica. Presenti rifiuti di ogni genere: contenitori di plastica, bottigliette, cartoni, lattine. In quel posto tra l’altro è stato affisso anche un cartello che indica la presenza di telecamere ma a quanto sembra non si temono né controlli né sanzioni.

Nella lunga discarica non mancano rifiuti ingombranti che possono essere tranquillamente conferiti nei centri raccolta di Aquino e Fiumelato.