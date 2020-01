Monreale, blitz dei vigili tra i commercianti di frutta e verdura: spazi occupati abusivamente e ambulanti “stanziali”

MONREALE – Venditori ambulanti che operano sempre sullo stesso luogo, commercianti che hanno invaso porzioni di suolo pubblico eccedenti a quanto autorizzato.

Questa mattina nella cittadina normanna una squadra di agenti del Comando di Polizia Municipale ha staccato una serie di contravvenzioni contro diversi commercianti del settore ortofrutticolo. In via Pietro Novelli, via Venero, via Archimede, diversi sono i venditori beccati per non avere rispettato la normativa sull’occupazione di aree pubbliche. Ma anche ambulanti colpevoli di non circolare con la moto Ape per le vie del paese, avendo invece da mesi, se non da anni, guadagnato un posto fisso non autorizzato.

Una serie di infrazioni che vanno a scapito dei commercianti ligi al dovere, che devono sopportare queste forme di concorrenza sleale, alle quali si aggiungono quelle dei venditori che abusivamente assediano il mercatino del giovedì o, la domenica, il mercato del contadino a piazzale Florio (facendo anche credere, in modo ingannevole, di vendere prodotti locali o a km zero).

D’altra parte sono diversi i commercianti in attesa da anni che venga pubblicato il bando per l’assegnazione di uno spazio, così da mettersi in regola.