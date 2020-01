Mario Caputo: “Aderisco a Forza Italia, in coerenza con le idee e i valori del centro-destra”

PALERMO – Si era candidato con la Lega, ma ha deciso di aderire al gruppo parlamentare di Forza Italia.

Il neo deputato Mario Caputo si è insediato martedì sera all’ARS, e già mercoledì mattina ha partecipato alla prima seduta a Sala D’Ercole.

Ha preso il posto di Antonino Rizzotto, dopo avere vinto in appello il ricorso contro l’eleggibilità dell’ex collega, con il quale si era candidato alle regionali del novembre 2017 nella lista “Nello Musumeci Presidente”, dove avevano confluito i partiti “Fratelli d’Italia” e “Noi con Salvini”. Era risultato secondo, e primo dei non eletti, appunto dietro a Rizzotto, unico eletto nelle lista del Carroccio.

“Dopo il mio insediamento al Parlamento siciliano – spiega Caputo in una nota stampa -, tale scelta è maturata in coerenza con le idee e i valori del centro-destra nelle cui file ho sempre militato, ricoprendo nel comune di Monreale la carica di consigliere comunale nel movimento politico di Forza Italia. Ho condiviso tale scelta unitamente a tutti coloro che in questi anni, da militanti e amministratori locali, hanno sempre condiviso e supportato il mio impegno politico”.

Nonostante la crescita in Sicilia del partito di Matteo Salvini, che lunedì verrà a Palermo per congratularsi con la neo formazione all’ARS, e il probabile ingresso del Carroccio nella giunta Musumeci, Caputo ha preferito aderire a Forza Italia: “La considero, oggi, in Sicilia la compagine che rappresenta i valori del centro-destra moderato e liberale ai quali mi sono sempre ispirato nella mia vita personale, professionale e politica. Forza Italia, oggi più di ieri, rappresenta, nel centro sud d’Italia e soprattutto in Sicilia, un movimento di idee e uomini fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Esprimo soddisfazione e gratitudine al Presidente Miccichè e a tutto il Gruppo parlamentare per la fiducia e l’affetto con cui sono stato accolto sin dal mio insediamento. Il mio impegno parlamentare sarà certamente a sostegno dell’azione di Governo che sta portando avanti il Presidente Nello Musumeci”.