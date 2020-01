Caso sospetto di Coronavirus a Palermo, turista cinese portato in ospedale

Ci sarebbe un caso sospetto di Coronavirus a Palermo.

Secondo il quotidiano un turista cinese nel centro di Palermo che alloggia in un albergo in visita nel capoluogo è stato trasportato all’ospedale Cervello di Palermo. Si tratta al momento solo di un caso sospetto di influenza da Coronavirus che sta per essere analizzato dai medici dell’ospedale palermitano.

Al momento sulla notizia vige il massimo riserbo. Quello che si sa è che il trasferimento del turista cinese è avvenuto in tempi molto rapidi.

L’uomo alloggiava all’Hotel Palazzo Sitano, in corso Vittorio Emanuele, quando, al manifestarsi dei sintomi, ha deciso di comunicare il malessere ai titolari della struttura alberghiera che hanno allertato il 112.