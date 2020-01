Roccamena a Striscia la notizia, un mutuo per un altro campo di Volley

O a Roccamena quel migliaio di residenti, per lo più anziani e bambini, sono tutti diventati sportivi o forse c’è qualcosa che non va.

A Roccamena ci sono già un campo di calcio a 5, una palestra e un campo da volley. Non stiamo parlando di una città dello sport, ma del Comune di Roccamena, vicino Palermo: poco più di mille abitanti, in gran parte anziani. Eppure il comune pare non accontentarsi del numero di strutture presenti, spesso abbandonate.

L’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx ha volut vederci chiaro e ha fatto visita in paese accompagnata dal suo fedele bassotto.

Tre anni fa il Comune di Roccamena ha contratto un muto da 310 mila euro, da pagare in 15 anni per un nuovo campo da volley al coperto. Ma da quella data l’impianto non è ancora stato ultimato, mentre per dodici anni l’amministrazione dovrà continuare a pagare le rate del mutuo.

Così mentre l’erba cresce, e mentre i cittadini pagano un mutuo per una struttura sportiva destinata a essere utilizzata poco o niente, il progetto è ancora fermo.