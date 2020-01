Nuove norme sulla micromobilità, verso il divieto di circolazione ai monopattini elettrici

Si può circolare liberamente in strada con il monopattino elettrico? Sì ma presto potrebbe tornare a essere vietato. Se inizialmente il Governo sembrava orientato alla “liberalizzazione” dei monopattini elettrici, equiparati alla bici elettriche, ora si starebbe pensando di fare un passo indietro. Al centro del motivo risiede il fatto che i monopattini elettrici sono mezzi veloci e rispetto alle biciclette potrebbero essere anche meno sicuri.

Se con la legge entrata in vigore il 1 gennaio era stato dato il via libera ai monopattini elettrici, adesso con il Decreto Millaproroghe potrebbero tornare a essere banditi dalle strade.

Nel corso delle scorse settimane si era creata confusione sulla possibilità di usare in libertà il monopattino elettrico sulle strade italiane. La nuova norma ha lasciato infatti spazio a incertezze. E’ stata la Legge di Bilancio a dare l’ok alla circolazione dei monopattini elettrici. La norma interviene sul Codice della Strada, superando ma non abolendo il decreto voluto dal ministro Toninelli per la sperimentazione della micromobilità.

In particolare, è stato l’articolo 1, comma 75 ad equiparare i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W alle biciclette. I monopattini elettrici quindi, come le bici, non possono accedere nelle autostrade, tangenziali, strade extraurbane principali, aree pedonali, marciapiedi e zone dove gli enti proprietari delle strade appongono specifici cartelli di divieto. Per circolare non occorre il casco, né l’assicurazione o la patente.

La norma del 1 gennaio 2020 non include Segway, Hoverboard e Monowheel che restano vietati nella maggior parte delle strade del Paese.

L’ok ai monopattini elettrici comunque ha creato aspre polemiche poichè hanno prestazioni di gran lunga superiori alle biciclette elettriche. Nel corso degli ultimi giorni è stata presentata una risoluzione in Commissione dei Trasporti con il quale è stato chiesto di rivedere la normativa in quanto i monopattini elettrici possono essere pericolosi per l’incolumità dei guidatori dei monopattini stessi e dei pedoni.

Dopo nemmeno venti giorni di vita della legge, un emendamento del Decreto Milleproroghe potrebbe adesso riformulare e inasprire le regole sulla cosiddetta micromobilità.

Tra i principali temi oggetto di revisione troviamo i limiti di velocità; verranno equiparati alle biciclette, solo ed esclusivamente i monopattini elettrici con potenza massima di 0,50 Kw e una velocità non superiore ai 25 Km/h. Grazie a questa modifica tutti i monopattini a motore (sia elettrico che termico) con caratteristiche e prestazioni diverse e/o superiori da quelle stabilite, verranno banditi dalla circolazione, tanto su strada, quanto su piste ciclabili e marciapiedi.