Incidente a Monreale, due auto si scontrano in via Aldo Moro

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Monreale. A scontrarsi sono state due automobili, una Dacia Sandero grigia e una Lancia Ypsilon bianca. Per fortuna nessun ferito a causa dell’impatto tra le due utilitarie.

Non è chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto alle 16.30 circa all’incrocio tra via Aldo Moro e via Biagio Giordano. Le persone che erano dentro la Lancia sono rimaste bloccate dentro l’abitacolo a causa dell’altra vettura che ha chiuso “a sandwich” l’auto sul lato sinistro, non consentendo l’apertura della portiera.

Qualche disagio nel traffico cittadino a causa della presenza delle due vetture bloccate in mezzo alla carreggiata. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Monreale per i rilievi del caso e per il ripristino della viabilità.