“Cambio Rotta”, il libro di Simona Merlo approda a Monreale. La storia di un velista disabile

MONREALE – “I pregiudizi sono pensieri più facili da costruire che da smantellare e si riunificano con una velocità immaginabile”. È avvenuto ieri al Circolo Cultura Italia la presentazione del libro “Cambio Rotta” di Marco Rossato e Simona Merlo. Presenti l’autrice, giornalista e scrittrice, affiancata da Gianni Ferraro psicoterapeuta, Salvatore Porrovecchio e Salvo Campanella, coordinati da Daniela Balsano. L’incontro si è concluso con l’esibizione di Tiziano Ferraro, della Compagnia Tritone, che ha cantando due brani del suo repertorio.

“Il mare è dove io ho ritrovato tutti i miei passi perduti”. Il viaggio in solitario su un trimarano di 8 metri di Marco Rossato, velista disabile, è il racconto di una splendida avventura, ma anche un invito a lottare per ciò che si desidera veramente. L’evento è stato centrato sulla disabilità, su come affrontare le barriere architettoniche e mentali.

Un libro dalle tante sfaccettature. Una delle chiavi di lettura è quella di affrontare la disabilità praticando lo sport. A portare il suo esempio Salvo Campanella, costretto in una sedia a rotelle a seguito di un infortunio sul lavoro, ma che non si è rinchiuso nel suo disagio ma grazie all’attività ciclistica ha trovato la forza di reagire e di guardare al futuro con più ottimismo. “Bisogna superare il concetto di pietismo e commiserazione e tirar fuori la resilienza”, fa eco lo psicoterapeuta Gianni Ferraro.

“La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia”. È il sottotitolo che sceglierebbe Salvo Porrovecchio, garante dei disabili a Monreale. “Ho solo il potere della parola e in maniera puntuale ho sottolineato diverse volte varie problematiche che imperversano in diversi comuni. Adesso avremo una sede a Monreale, un posto dove qualsiasi disabile può avere un interlocutore in maniera continuativa e costante. La maggior parte dei problemi si risolvono con la comunicazione”.