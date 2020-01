Un fucile e diverse munizioni in un casolare, un uomo denunciato

controllo su 11 aziende zootecniche e agricole, animali non registrati e irregolarità amministrative

Si è tenuta la scorsa settimana un’operazione condotta da personale specializzato dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e dei Carabinieri Forestali, disposto dal Comando Provinciale di Palermo. Sotto torchio messe 11 aziende zootecniche e agricole, presso le quali sono state riscontrate numerose violazioni amministrative, per oltre 1500 euro, per mancanza di microchip identificativo di animali e per detenzione di animali non registrati.

I militari hanno anche rastrellato alcune aree rurali e hanno perquisiteo alcune abitazioni.

In particolare, un uomo di 52 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché ritenuto responsabile dei reati di omessa denuncia armi alle autorità, trasporto armi senza la prevista autorizzazione e detenzione illegale di munizioni. Nel corso della perquisizione domiciliare operata all’interno della propria azienda veniva rinvenuto un fucile da caccia modello doppietta cal. 12, e munizioni cal. 16 non denunciate.