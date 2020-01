Successo per il sancipirellese Federico Martello, vola in Russia dopo la finale di All Together Now

Tante le emozioni che ha regalato con la sua voce ma quello che più colpisce il pubblico è il messaggio di speranza lanciato. Federico Martello è arrivato in finale nel programma All Together Now, lo show musicale giunto alla sua seconda edizione condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Il cantante originario di San Cipirello è disabile ma non per questo ha smesso di fare quello che più gli piace, abbattendo le barriere e i pregiudizi.

“Posso dirti che tu sbagli a non fare più altre cose in Italia? – Michelle Hunziker lo ha esortato a portare avanti la sua passione – tu devi continuare perché non avevi bisogno di All together now, però si sono accorti in molti di cosa hai da trasmettere, hai dato tanta emozione e tanta speranza”. Da anni canta in concerti, eventi televisivi e festival in tutto il mondo, come Spagna, Gibilterra, Polonia, America, Russia, Svizzera e Siberia. Adesso Martello è in Russia per uno show, nei giorni scorsi è uscito il video “Non esiste il destino”, il suo nuovo singolo.

Federico Martello, bergamasco d’adozione, vive a Verdello, da tempo è costretto a stare su una sedia a rotelle a causa della tetraparesi spastica, scaturita da un’asfissia da parto, poi peggiorata in seguito a una caduta. Fin da bambino ama cantare, affina la sua passione per la musica all’età di 10 anni quando i genitori gli regalarono una tastiera elettronica.

A 13 anni nel paese dove viveva, San Cipirello, durante la festa patronale durante il concerto di Alex Baroni, cominciò a desiderare di diventare cantante.

Oggi, dopo l’arrivo in semifinale nel programma televisivo, la sua voce è stata definita una delle più belle tra i partecipanti.