Brusco stop per la costruzione del cimitero a Pioppo, la giunta ritira la variante al PRG

La giunta ritira il punto che prevedeva l’approvazione di una variante a Piano Regolatore Generale che avrebbe dato il via libera all’iter per la costruzione di un cimitero in contrada Renda a Pioppo. La notizia circolava da giorni ma ieri in consiglio il sindaco Arcidiacono ne ha dato l’ufficialità. Il cimitero di Pioppo può attendere.

La giunta Arcidiacono ha deciso di prendere tempo al fine di valutare se l’opera possa essere economicamente vantaggiosa per l’ente. “Abbiamo deciso di approfondire la questione – ha dichiarato nel corso della seduta di Consiglio di ieri -. Spero a breve di poter avere ulteriori dettagli sulla proposta che sarà eventualmente ripresentata”.

Piccato ha risposto alle parole del sindaco il consigliere Mimmo Vittorino, schierato all’opposizione. “Se una delibera arriva in consiglio – ha detto -, si presuppone che sia già stata analizzata”. A intervenire, rispondendo alle critiche mosse da Vittorino è stato in consigliere Francesco La Barbera, presidente della III Commissione Piano Regolatore, Urbanistica. “Mancano documenti fondamentali – ha chiosato – tra cui elaborati economico-finanziari”.

Concorde alla scelta della giunta anche il consigliere Pippo Lo Coco. “Prima di approvare un atto non indifferente e una zona non indifferente – ha dichiarato -, ritengo che l’amministrazione abbia il dovere di valutarlo assieme alla maggioranza”. Fabio Costantini ha chiesto, invece, il coinvolgimento dei consiglieri comunali nell’analisi del documento economico-finanziario del camposanto. Giuseppe La Corte ha, infine, chiesto il coinvolgimento della cittadinanza di Pioppo, organizzando incontri e dibattiti. “Da anni si parla del cimitero di Pioppo – ha detto -. Si potrebbero coinvolgere imprenditori e tutta la cittadinanza per capire se possono esistere altre soluzioni”.

Con il ritiro dell’approvazione della variante al PRG si allungano i tempi per dare l’ok al progetto di costruzione del cimitero.