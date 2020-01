Soste blu in via Venero, nessuna delibera della giunta che convoca l’ACS

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’amministrazione comunale.

In riferimento al Vostro articolo di stampa, pubblicato in data 25 gennaio scorso, dal titolo “Monreale, aumentano le soste blu in via Venero, cresce il malcontento tra residenti e commercianti” il sindaco Alberto Arcidiacono tende a precisare che, da parte della sua amministrazione dall’inizio ad oggi non è stata varato alcun provvedimento ne è stata fatta alcuna delibera che riguarda i nuovi stalli.

La delibera alla quale si fa riferimento nell’articolo sopra citato è la numero n.71/IE del 14 / 3/2016 varata dalla giunta comunale precedente con il sindaco Piero Capizzi che fa parte del piano parcheggi varato dalla giunta capizzi e affidato alla Automobil Club Sicilia .

L’amministrazione Arcidiacono, consapevole, del danni che tali stalli blu stanno arrecando ai commercianti e ai residenti, ha convocato il responsabile dell’ACS al fine di valutare delle modifiche a tale provvedimento, che possano venire incontro alle esigenze della cittadinanza.