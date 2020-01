Incidente mortale a Monreale, tra le cause possibili un malore per l’uomo alla guida della Peugeot (LE IMMAGINI)

MONREALE – Non c’è stata nessuna possibilità di salvezza per Giuseppe Scalici, l’uomo di 70 anni, che ieri pomeriggio, intorno alle 1900, ha perso la vita nello scontro tra la sua Peugeot 206 e la Jaguar nella quale viaggiavano due ragazzi di 19 anni. Loro, E. C. e V. L. B., ricoverati all’ospedale Ingrassia in codice giallo, hanno riportato ferite non gravi. Il giovane, barbiere di Monreale, nella sua pagina Facebook commenta: “Ragazzi tutto apposto, qualche dolore ma si può raccontare”.

Fino a notte fonda i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Teresa.

La tesi più accreditata è quella del malore che avrebbe colto l’anziana persona, facendogli perdere il controllo dell’automobile. Avrebbe così invaso la carreggiata opposta finendo contro la Jaguar.

La Peugeot è stata trovata di traverso dai vigili urbani accorsi poco dopo l’incidente, mentre dalle condizioni delle parti anteriori delle vetture sembra che lo scontro sia avvenuto a grande velocità.

Ma gli agenti stanno anche valutando se possa essere stata fatta una manovra azzardata da una delle vetture, così come se le condizioni del manto stradale possano avere causato l’incidente. Anche l’analisi delle tracce di frenata sull’asfalto forniranno altri dati importanti.

Ma soprattutto elementi utili all’indagine potranno giungere dall’interrogatorio dei due giovani.