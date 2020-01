Tragedia a Monreale, un vigile del fuoco batte la testa in bagno e muore

MONREALE – Una giornata funesta per la città di Monreale. Nel pomeriggio l’incidente mortale, che è costato la vita a Giuseppe Scalici, mentre dei ragazzi sono finiti al pronto Soccorso.

Questa mattina invece un Vigile del Fuoco è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella propria abitazione.

Dalle prime ricostruzioni sembra che sia caduto in bagno battendo la testa. La ferita è stata mortale. A soccorrerlo, nella sua abitazione di via Cavallacci, i colleghi, che l’hanno trovato per terra, in bagno, con una grossa ferita alla testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato la natura accidentale della morte.

Domani si terranno i funerali.